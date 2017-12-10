Скатов проиграл в полуфинале крупного юниорского турнира Orange Bоwl

Россиянин Тимофей Скатов (1) не смог выйти в финал престижного юниорского турнира Orange Bоwl в штате Флорида. В полуфинале 16-летний лидер посева уступил французу Уго Гастону (11) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 5:7.

За титул 17-летний представитель Франции поспорит с Достанбеком Ташбулатовым из Казахстана, который оказался сильнее поляка Даниэля Михальски — 6:3, 1:6, 6:4.

В женских соревнованиях, где россиянки не выступали, в финале встретятся первая сеяная американка Уитни Осуйве и украинка Маргарита Билокин.