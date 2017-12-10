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Федерер получил награду «жест года» от Швейцарского общества глухих

Теннис

19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер получил награду «Жест года» от Швейцарского общества глухих. Организация отмечает людей, которых отличают яркие и присущие только им жесты. Федерер стал обладателем приза благодаря характерному завязыванию банданы за головой, сообщает Swiss Info.

В прошлом году награда была вручена президенту США Дональду Трампу за ставшее всемирно известным движение рукой, которым он поправляет причёску.

Федерер поблагодарил Общество глухих за признание.

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