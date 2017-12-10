Джокович: с нетерпением жду возвращения на корты Абу-Даби

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от участия в выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 28 по 30 декабря.

«Я всегда с огромным удовольствием играл в Абу-Даби, поэтому с нетерпением жду возможности вернуться на этот замечательный корт. Уверен, что эти соревнования помогут мне как можно лучше подготовиться к Открытому чемпионату Австралии», — приводит слова Джоковича The National.

Джокович начнёт выступление с полуфинала, где сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с канадцем Милошем Раоничем.