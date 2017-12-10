Кузнецова исполнила песню «Вите надо выйти» и хит Эминема на Первом канале

12-я ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова и капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина приняли участие в съёмках программы «Короли фанеры» на Первом канале. Светлана под фонограмму исполнила песню «Вите надо выйти» группы Estradarada, а также хит Эминема «Stan».

В конкурсе «Глухарь», где необходимо угадать песню по пантомиме, Мыскина показывала композиции Кузнецовой. В финале Светлана превзошла певицу, бывшую фигуристку Анну Семенович и получила за победу в программе чемпионский пояс.

Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.