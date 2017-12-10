Халеп: скучаю по Серене, хотя без неё турниры были более непредсказуемыми

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп призналась, что с нетерпением ждёт возвращения на корт американки Серены Уильямс, пропустившей большую часть прошлого сезона из-за беременности.

«Серена потеряла очки из-за отсутствия в туре, из-за чего мы смогли бороться за первое место в рейтинге. Я очень скучаю по ней. Хотя турниры были более непредсказуемыми без неё, её возвращение на корт показывает, что она тоже соскучилась по теннису, по-прежнему амбициозна и хочет большего. Я восхищаюсь Сереной», — приводит слова Халеп L’Équipe.