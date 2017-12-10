Бьоркман: Чилич делает огромный объём работы ради достижения высоких результатов

Шведский тренер Йонас Бьоркман поблагодарил хорвата Марина Чилича за сотрудничество, о завершении которого было объявлено на этой неделе.

«Большое спасибо Марину за эти замечательные 18 месяцев. Было очень приятно работать с тобой и проводить время вместе. Я очень уважаю огромный объём работы, который Марин делает ради достижения высоких результатов. Я желаю ему всего самого лучшего в следующем сезоне», — написал Бьоркман на своей странице в сети «Фейсбук».

Чилич закончил сотрудничество с Бьоркманом

На данный момент Чилич располагается на шестой позиции в рейтинге АТР.