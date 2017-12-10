Кэш: у Федерера нет слабых мест, его игра совершенна

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш назвал главную, на его взгляд, причину спортивного долголетия швейцарца Роджера Федерера.

«Я думаю, что основная составляющая успеха Федерера в отсутствии слабых мест, его игра практически совершенна», — приводит слова Кэша Tennis World.

Напомним, что Федерер в прошлом сезоне выиграл Australian Open и Уимблдон, доведя количество побед на соревнованиях «Большого шлема» за карьеру до 19, поднялся на второе место в рейтинге АТР. В августе 2017 года Роджеру исполнилось 36 лет.