Федерация тенниса Франции отправила на Australian Open 270-ю ракетку мира

Федерация тенниса Франции приняла решение предоставить «уайлд-кард» в основную сетку женского Открытого чемпионата Австралии 270-й ракетке мира Джессике Понше, сообщает We love tennis.

Напомним, что теннисные федерации Франции и Австралии имеют соглашение о сотрудничестве, в рамках которого австралийцы получают по одному специальному приглашению у мужчин и женщин на «Ролан Гаррос», а французы — на Australian Open.

21-летняя Джессика Понше ещё ни разу в карьере не выступала в основной сетке соревнований WТА.