Хьюитт: Федереру удалось повернуть время вспять

Экс первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт выразил восхищение мастерством швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Конечно, многие со мной поспорят, но я считаю, что Роджер и Рафа нормальные люди, особенно Федерер. Ему удалось повернуть время вспять. Даже в матчах с Надалем он сейчас играет так, как никогда раньше. Не уверен, что есть то, что им не под силу.

Что касается Джоковича и Маррея, то я не уверен, что они будут доминировать так же, как Федерер и Надаль. Им будет трудно вернуться на тот уровень, который они показывали два года назад, но их ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов", — приводит слова Хьюитта Tennis World.