Директор Окленда надеется, что С. Уильямс приедет на управляемый им турнир

Директор турнира WTA International в Окленде Карл Бадж выразил надежду на то, что американка Серена Уильямс, не игравшая в туре после победы на Australian Open — 2018 в связи с беременностью и родами, согласится выступить в Новой Зеландии.



«Ничто не может заменить время, проведённое на корте в рамках турниров. Только там можно почувствовать контроль над своей игрой. Надеюсь, Серена захочет сыграть на одном из соревнований, предваряющих Australian Open. Вопрос в том, будет ли это на первой неделе сезона или на второй», — приводит слова Баджа Tennis World USA.