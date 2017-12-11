Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Дель Потро провёл открытую тренировку в Тандиле, на которую пришла 1000 человек

Теннис

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро в рамках подготовки к сезону-2018 провёл публичную тренировочную сессию в Тандиле (Аргентина), посмотреть на которую собралось около тысячи болельщиков. Об этом сообщает Ubitennis.

После сессии дель Потро рассказал, почему принял решение устроить такую тренировку: «Идея была в том, чтобы вернуть Тандилу немного любви и поддержки, которые я получал от них на протяжении всего года. Это был замечательный день. Думаю, все хорошо провели время».

Отметим, что дель Потро пригласил всех посмотреть на его тренировку через «Твиттер».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент