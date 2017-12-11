Дель Потро провёл открытую тренировку в Тандиле, на которую пришла 1000 человек

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро в рамках подготовки к сезону-2018 провёл публичную тренировочную сессию в Тандиле (Аргентина), посмотреть на которую собралось около тысячи болельщиков. Об этом сообщает Ubitennis.



После сессии дель Потро рассказал, почему принял решение устроить такую тренировку: «Идея была в том, чтобы вернуть Тандилу немного любви и поддержки, которые я получал от них на протяжении всего года. Это был замечательный день. Думаю, все хорошо провели время».



Отметим, что дель Потро пригласил всех посмотреть на его тренировку через «Твиттер».