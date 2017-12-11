Бенчич возглавляет чемпионскую гонку WTA, Дьяченко — 20-я

В новой версии чемпионской гонки WTA первую строчку занимает швейцарка Белинда Бенчич. Лучшая из россиянок, Виталия Дьяченко, располагается на 20-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 11 декабря
1 (1). Белинда Бенчич (Швейцария) — 320.
2 (2). Чжан Шуай (Китай) — 300.
3 (3). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 185.
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 175.
5 (5). Моника Никулеску (Румыния) — 160.
6 (6). Кэрол Чжао (Китай) — 156.
7 (7). Тамара Зиданшек (Словения) — 140.
8 (8). Джан Су Джон (Южная Корея) — 135.
9 (9). Тэйлор Таунсенд (США) — 115.
10 (10). Виктория Голубич (Швейцария) — 114.
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20 (20). Виталия Дьяченко (Россия) — 79…
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 57…
35 (35). Марта Пайгина (Россия) — 52…
50 (49). Евгения Родина (Россия) — 45…
57 (57). Анна Блинкова (Россия) — 38…
77 (76). Екатерина Александрова (Россия) — 29…
83 (108). Амина Анщба (Россия) — 26…
94 (89). Ксения Лыкина (Россия) — 24.
94 (89). Виктория Кан (Россия) — 24.