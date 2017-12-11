Форлис: я отлично выполнила план на игру с Айавой в борьбе за «уайлд-кард» на AO

Австралийка Джейми Форлис прокомментировала завоевание «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open. В финале юниорского национального чемпионата она победила Дестани Айаву со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 7:5.

«Я очень рада победе. Мне просто нужно было играть в свой теннис, действовать уверенно и верить себе. Моя вера была очень сильна. Дестани — невероятная теннисистка. Я знала, что она будет выполнять мощнейшие удары, но у меня был прекрасный план на игру. Могу сказать, что я отлично его выполнила.

Выход во второй круг Australian Open-2017 и отличный матч с Возняцки на «Ролан Гаррос» — это огромный опыт для меня. Он помог мне обрести больше уверенности. Терять мне было нечего, и я просто старалась наслаждаться игрой», — цитирует Форлис официальный сайт Australian Open.