Официальный сайт ATP представил лучшие удары года на турнирах серии «челленджер»

Официальный сайт ATP представил десятку лучших ударов, которые были в 2017 году на турнирах серии «челленджер». В список, в частности, вошли моменты с участием немца Дастина Брауна, уругвайца Пабло Куэваса и представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Оценить удары можно на официальном сайте ATP-тура.

12 декабря завершится голосование по лучшему удару году на турнирах серии «Мастерс-1000». На это звание претендуют удары: аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (Индиан-Уэллс), австралийца Ника Кирьоса (Майами), испанца Рафаэля Надаля (Монте-Карло), уругвайца Пабло Куэваса (Мадрид), австрийца Доминика Тима (Рим), немца Александра Зверева (Монреаль), болгарина Григора Димитрова (Цинциннати), аргентинца Диего Шварцмана (Париж), а также розыгрыш Надаля и Димитрова (Шанхай).