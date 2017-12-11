Возняцки: думаю, в 2018 году мы увидим голодную Серену

Победительница Итогового чемпионата WTA 2017 года, третья ракетка мира датчанка Каролина Возняцки оценила своё выступление в сезоне и поделилась ожиданиями от возвращения на корт американки Серены Уильямс, которая стала мамой.

«Это был невероятный год, наполненный событиями на корте и за его пределами. Лучше и описать нельзя.

Сначала я опустилась в рейтинге на 74-ю строчку, но в этом и есть красота тенниса. Ты всегда можешь прибавить. У меня были взлёты и падения, и после столь сложного периода ты стараешься всё ценить гораздо больше. Сейчас я просто люблю играть в теннис, не испытываю никакого давления и наслаждаюсь каждым моментом.

Серена — великая чемпионка. Я не думаю, что она возвращалась бы, если бы не была к этому готова. Думаю, в 2018 году мы увидим голодную Серену», — цитирует Возняцки Tennis World USA.