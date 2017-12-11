Кирьос: я определённо чувствую, что взрослею

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что стал по-другому смотреть на многие вещи своей жизни, а также поделился ожиданиями от сезона.

«Я определённо чувствую, что взрослею. Не все знают, что происходит в моей личной жизни. В то же время я сам хочу оставлять это в тайне, чтобы избегать шумихи. Я не хочу, чтобы меня помнили как хорошего теннисиста. Хочу, чтобы я запомнился тем, что помогаю другим людям.

Чувствую, что в 2018 году я могу добиться больших успехов», — рассказал Кирьос в эфире 7 News Melbourne.