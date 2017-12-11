Докич: я могла стать первой ракеткой мира, если бы не отец

Бывшая четвёртая ракетка мира, полуфиналистка Уимблдона-2000 австралийка Елена Докич предположила, что, если бы не издевательства со стороны отца, она могла бы стать первой ракеткой мира и завоёвывать титулы на турнирах «Большого шлема».

«Я могла победить на турнирах «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира, если бы не ситуация с отцом. Точно могу сказать, что я бы оставалась в топ-5 или топ-10.

Люблю теннис и в этом году вновь стала играть. Я восстановилась от травм и могу больше времени проводить на корте. Просто хочу быть счастливой. Я прошла через очень сложный период жизни, почти покончила с собой, но я всегда хотела бороться и жить», — цитирует Докич The Huffington Post.