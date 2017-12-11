А. Зверев: в теннисе не бывает ничего идеального, за исключением Федерера

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил своё восхищение игрой и результатами швейцарца Роджера Федерера. В 2017 году уроженец Гамбурга выиграл турниры в Монпелье, Мюнхене, Риме, Вашингтоне и Монреале.

«В теннисе не бывает ничего идеального, за исключением Федерера. Можно сказать, что он идеален.

Что касается меня, то я занимаю четвёртую строчку рейтинга и хотел бы в 2018 году лучше выступить на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Зверева ZDF.

Лучшим результатом Александра на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Уимблдона.