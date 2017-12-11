Веснина и Макарова попробовали себя в фехтовании

Олимпийские чемпионки по теннису в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова в программе «Звёздный челлендж» пробуют силы в фехтовании. Вместе они болели в Рио-де-Жанейро за российских фехтовальщиков, теперь же сами вышли друг против друга в боевом снаряжении современных д'Артаньянов.

«Настолько сложно и столько моментов, как и в любом другом виде спорта, но очень интересный вид спорта, потому что со шпагой. Мы думали, что гораздо больше защиты надевается под форму. На самом деле достаточно тепло, дышать непросто, поэтому да, фехтование – очень сложный вид спорта и очень красивый», — отметила Веснина после поединка.

Видео доступно в официальном «твиттере» ОКР.