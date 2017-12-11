Кинг поздравила актёров «Битвы полов» с номинацией на «Золотой глобус»

Знаменитая американская теннисистка Билли-Джин Кинг поздравила Эмму Стоун и Стива Карелла, ставших претендентами на «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр/актриса в комедии или мюзикле» за роли в фильме «Битва полов».

«Поздравляю Эмму Стоун и Стива Карелла с номинацией на «Золотой глобус». Два великих актёра, отлично сыгравших свои роли. Горжусь и своей небольшой ролью в успехе фильма!», — написала Кинг на своей странице в «Твиттере».

Фильм «Битва полов» («Battle of the Sexes»), вышедший на экраны в США 22 сентября, повествует о теннисном матче между мужчиной (Бобби Ригсом) и женщиной (Билли-Джин Кинг), прошедшем в 1973 году.