Австралия сразится с Германией там, где обыграла США в Кубке Дэвиса

Австралия выбрала стадион Pat Rafter Arena в Брисбене для матча первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса с Германией, который пройдёт на харде 2-4 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба соревнований. Именно на этой арене в четвертьфинале турнира 2017 года австралийцы взяли верх над американцами со счётом 3:2.

Австралия и Германия будут встречаться в восьмой раз, но впервые с 2012 года. Интригой матча станет противостояние двух молодых звёзд — немца Александра Зверева и австралийца Ника Кирьоса. Австралия надеется взять реванш за поражение в 2012 году со счётом 2:3 в матче плей-офф Мировой группы с Германией в Гамбурге.

Австралийцы намерены выступить в Кубке Дэвиса не хуже, чем в 2017 году, когда они дошли до полуфинала.