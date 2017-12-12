Тим и Новак в межсезонье сыграли в футбол за свою любительскую команду

Австрийские теннисисты Доминик Тим и Деннис Новак приняли участие в товарищеском футбольном матче в Словении в составе любительской команды 1.TFC.

«Мы много играли в футбол и в прошлом году решили основать клуб. Мы провели немало товарищеских матчей. Деннис Новак узнал от одного из словенских игроков, что они делают то же самое. После US Open мы впервые сыграли с ними. Это была отличная игра. Поэтому мы решили провести ещё одну по окончании сезона», — рассказал Тим.

Команда Тима пропустила гол с пенальти в начале встрече, но успела отыграться до перерыва благодаря отличной передаче Доминика и голу Новака. В итоге команда Тима и Новака одержала победу — 2:1.

Видео доступно в канале ATP на YouTube.