Монова победила лидера посева Бабош на старте турнира ITF в Дубае

Российская теннисистка Полина Монова вышла во второй круг турнира в ITF в Дубае с призовым фондом $ 100 тыс., в двух партиях обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош (1) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Полина 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету лидера посева 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Монова поспорит с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Патти Шнидер (Швейцария).