Ивахненко одолела Йорович в первом круге турнира ITF в Дубае

Российская теннисистка Валентина Ивахненко пробилась во второй круг турнира ITF в Дубае с призовым фондом $ 100 тыс., в трёх партиях одолев представительницу Сербии Ивану Йорович со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту. Валентина совершила 4 двойные ошибки и реализовала 10 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в четвертьфинал Ивахненко поспорит с победительницей матча Фиона Ферро (Франция, Q) — Айла Томлянович (Хорватия, 7).