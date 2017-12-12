Дьяченко проиграла Бенчич в первом круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Дубае с призовым фондом $ 100 тыс. На старте соревнований она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (5) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Виталия 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса. 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Бенчич поспорит с победительницей матча Тереза Мартинцова (Чехия) — Тамара Зиданшек (Словения).