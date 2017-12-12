Донской: получается, никто не верил, что я могу обыграть Федерера

Российский теннисист Евгений Донской в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову прокомментировал свою победу в номинации «Сенсация года» по версии официального сайта ATP. Главной неожиданностью сезона была названа победа Донского над швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Дубае со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

«Отношение у меня к этому двоякое. С одной стороны, здорово, что первое место. Но с другой – получается, что это не особо большой комплимент. Конечно, то, что я обыграл Федерера, – это хорошо. Но раз это настолько сенсация, то, получается, никто в это не верил, что такое вообще возможно. Все, наверное, решили, что тут дикое везение, поэтому и назвали главной сенсацией. Там ведь на втором месте Шаповалов – Надаль. Получается, что это тогда в порядке вещей.

Мне хотелось бы, чтобы подобные победы у меня ещё были. Понятное дело, что сейчас любой, кто обыграет Федерера, уже становится автором сенсации. Ведь он проиграл всего пять матчей за год. Я, конечно, обрадовался этому, но осмыслить особо глубоко этот факт у меня не получается. Просто сейчас много других дел, и, наверное, я об этом достижении – сенсации года – уже скоро забуду. А вот тому, что я его обыграл, конечно, я рад», — сказал Донской.