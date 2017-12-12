Миллман получил «уайлд-кард» на турнир в Брисбене

128-я ракетка мира, австралийский теннисист Джон Миллман стал обладателем «уайлд-кард» на турнир в Брисбене, который пройдёт в январе 2018 года.

«Это один из моих любимых турниров. Не так много мест лучше, чем арена Патрика Рафтера. Мне всегда нравились испытания. Я обожаю играть с соперниками топ-уровня. И сделать это перед родными болельщиками — что может быть лучше?

Планы на сезон? Я чувствую, что могу войти в топ-50. Считаю эту задачу выполнимой», — цитирует 28-летнего уроженца Брисбена Tennis World USA.