Федерер: возвращение Джоковича, Маррея и Вавринки не пройдёт бесследно

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Нас ожидает очень интересный сезон. Любопытно посмотреть, как состоится возвращение Джоковича, Маррея, Вавринки, Нисикори и Раонича. Это точно не пройдёт бесследно и приведёт к изменениям в соотношении сил. Вероятно, я не смогу вновь пережить те эмоции, которые были у меня в 2017 году. Но в последние несколько лет я удивлял себя, так что надеюсь, что и в 2018 году у меня будут хорошие времена», — приводит слова Федерера SRF.