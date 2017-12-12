Ферреро: Зверев — реальный претендент на лидерство в рейтинге АТР

Хуан-Карлос Ферреро, тренер немца Александра Зверева, экс-первая ракетка мира, оценил перспективы своего подопечного.

«Зверев получает удовольствие от игры в турнирах, у него большой потенциал, но его высокие результаты в таком раннем возрасте для многих стали сюрпризом. Он уже входит в число лучших теннисистов мира. Во второй части сезона Зверев делал акцент на психологической устойчивости на тренировках.

Сейчас он уже четвёртый в мире и является самым реальным претендентом на лидерство в рейтинге среди молодых игроков. Мы много работаем над тем, чтобы он был готов ко всему", — приводит слова Ферреро Ubi Tennis.