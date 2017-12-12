Корт: не теряю сон из-за того, что Серена может завоевать 24-й титул на ТБШ

24-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» австралийка Маргарет Корт прокомментировала возможное повторение её рекорда американкой Сереной Уильямс, выигравшей 23 трофея Grand Slam, а также объяснила, почему выступила против легализации однополых браков в Австралии.

«Спокойно отношусь к перспективам Серены и не теряю сон из-за того, что она может догнать и перегнать меня по количеству побед. Думаю, рано или поздно кто-то выиграет 24 титула, это возможно. Даже у Федерера уже 19 трофеев.

Что касается однополых браков, то я за семью и детей. Я заявила о своей позиции и получила много критики в свой адрес. Ничего не имею против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но они считают, что я их ненавижу", — приводит слова Корт Daily Mail.