Капитан сборной Украины в Кубке Федерации: Свитолина может выиграть любой ТБШ

Капитан сборной Украины в Кубке Федерации Михаил Филима оценил потенциал шестой ракетки мира Элины Свитолиной.

«Я был приятно удивлён прогрессом Свитолиной, но она к этому шла постепенно. Она грамотный игрок с хорошей командой. Я ей желаю, чтобы она и вовсе возглавила мировой рейтинг. Думаю, цель у них такая однозначно есть. У неё были шансы уже и в этом году это сделать. У Свитолиной было очень обидное поражение на „Ролан Гаррос“ от Халеп. Но она тогда очень быстро оправилась. Сказала, что поражение уже в прошлом и она ставит перед собой новые цели. И, как показал дальнейший сезон, она справилась: выиграла турниры, отобралась на Итоговый турнир.

Свитолина доказала, что она может выиграть Grand Slam. Я считаю, что Элину можно назвать универсальным игроком. Наверное, она лучше играет на харде. Но, как показывал «Ролан Гаррос», она и на грунте умеет играть. Думаю, она может выиграть любой из турниров Grand Slam. Она находится в восьмёрке лидеров рейтинга, а это значит, что ты можешь быть спокоен в том, что в первых кругах ты не попадешь на топ-игроков", — приводит слова Филимы Xsport.