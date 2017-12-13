Азаренко получила «уайлд-кард» на Открытый чемпионат Австралии

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили сообщил о предоставлении «уайлд-кард» бывшей первой ракетке мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко. 28-летняя минчанка, дважды побеждавшая на турнире «Большого шлема» в Мельбурне, на данный момент занимает 210-е место в рейтинге WТА.

«Нынешняя ситуация очень непростая для Вики, и мы постарались оказать ей максимальную поддержку. Мы предоставили ей «уайлд-кард» как двукратной чемпионке Australian Open. С нетерпением ждём её возвращения на корты Мельбурна в январе», — цитирует Тили официальный сайт турнира.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 15 по 28 января.