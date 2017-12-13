Азаренко: я так рада возможности вернуться на AO. Это мой любимый турнир

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата Австралии предоставить ей «уайлд-кард».

«Я так рада возможности вернуться в Мельбурн на Australian Open. Это мой любимый турнир. 2017 год был непростым для меня, и возвращение на Australian Open станет отличным стартом следующего сезона.

Я бы хотела поблагодарить директора турнира Крэйга и его команду за понимание и поддержку. С нетерпением жду встречи с моими австралийскими болельщиками», — цитирует Азаренко официальный сайт турнира.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 15 по 28 января.