Удар Касаткиной вошёл в четвёрку финалистов на звание лучшего по итогам года

Официальный сайт WTA определил четырёх финалистов в номинации «Лучший удар года». На это звание претендуют удар россиянки Дарьи Касаткиной (Торонто), датчанки Каролины Возняцки (Майами) и два момента с участием представительницы Польши Агнешки Радваньской (Сидней и Ухань).

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Оценить претендентов можно в официальном канале WTA в YouTube.



В минувшем сезоне в четвёртый раз подряд в номинации «Лучший удар года» победила Агнешка Радваньска. Лучшим стал её удар в матче с румынкой Моникой Никулеску на турнире в Индиан-Уэллсе.