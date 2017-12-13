Халеп заняла первое место по проценту выигранных матчей в грунтовом сезоне

Официальный сайт WTA подвёл статистические итоги грунтовой части сезона. В частности, по проценту выигранных матчей первое место заняла румынка Симона Халеп, а по количеству побед — голландка Кики Бертенс.

Процент побед в грунтовом сезоне (минимум сыгранных 15 матчей)

1. Симона Халеп (Румыния) — 85,7%.

2. Элина Свитолина (Украина) — 83,3%.

3. Кики Бертенс (Нидерланды) — 80%.

3. Елена Остапенко (Латвия) — 80%.

Количество побед и поражений

1. Кики Бертенс (Нидерланды) — 24-6.

2. Симона Халеп (Румыния) — 18-3.

3. Елена Остапенко (Латвия) — 16-4.

Рейтинговые очки, заработанные в грунтовом сезоне

1. Симона Халеп (Румыния) — 3070.

2. Елена Остапенко (Латвия) — 2430.

3. Элина Свитолина (Украина) — 1620.