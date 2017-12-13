Монова совершила 12 двойных ошибок и проиграла Фрех на турнире ITF в Дубае

Российская теннисистка Полина Монова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Дубае с призовым фондом $ 100 тыс. Во втором круге она проиграла представительнице Польши Магдалене Фрех со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Полина совершила 12 двойных ошибок и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Магдалены 1 двойная ошибка и 7 брейков.

За выход в полуфинал Фрех поспорит с победительницей матча Валентина Ивахненко (Россия) — Айла Томлянович (Хорватия, 7).