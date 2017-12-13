Мугуруса: я хочу ставить перед собой самые трудные цели, бояться нечего

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о своём настрое на следующий сезон и призналась, что с годами стала спокойнее себя вести на корте.

«Я хочу продолжать играть в больших финалах и бороться за первую строчку рейтинга. Бояться мне нечего и прятаться не нужно. Я хочу ставить перед собой самые трудные цели. Я уже добивалась успеха, и это помогает мне верить, что я могу сделать это вновь.

Я смотрю немало своих матчей. Раньше это было тяжелее, особенно после поражений. Я говорила: «Знаете, кто будет смотреть этот матч? Точно не я». Но я учусь, когда смотрю игры, прибавляю. Посмотрев видео, ты можешь что-то исправить в своём отношении к игре.

Ранее я вела себя на корте естественно, нервничала или радовалась. Я сразу показывала это. Но со временем я научилась держать это внутри, так как соперницы видят твоё состояние, и это может им помочь. С годами я стала спокойнее, менее эмоциональной, будто уже постарела! Но мне всего 23, я ещё молода.

Бывали дни, когда я чувствовала, что не могу играть в теннис или выполнять удары по мячу. Даже не знаю почему. Но на тебя направлена камера, и с этим ничего не поделаешь», — рассказала Мугуруса в интервью WTA Insider.