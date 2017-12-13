Удар Димитрова признан лучшим на турнирах «Мастерс-1000» в 2017 году

Официальный сайт ATP подвёл итоги голосования по лучшему удару, выполненному на турнирах серии «Мастерс-1000» в 2017 году.

Первое место было отдано удару болгарина Григора Димитрова в матче с японцем Юити Сугитой на турнире в Цинциннати. За этот момент проголосовали 33% респондентов.

Второе место занял удар уругвайца Пабло Куэваса в игре с немцем Александром Зверевым на соревнованиях в Мадриде (13%). 12% голосов получил розыгрыш Димитрова и испанца Рафаэля Надаля в Шанхае, а также момент с участием аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (Индиан-Уэллс).

Видео доступно на официальном сайте тура.