Ивахненко уступила Томлянович во втором круге турнира ITF в Дубае

Российская теннисистка Валентина Ивахненко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Дубае с призовым фондом $100 тыс. В матче второго круга она уступила представительнице Хорватии Айле Томлянович (7) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Валентина дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Томлянович поспорит с представительницей Польши Магдаленой Фрех.