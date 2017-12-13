Мугуруса: мне очень нравится часть сезона, которую мы проводим в Америке

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала о своём отношении к турнирам, которые проходят в США. 2017 год уроженка Каракаса завершит на второй строчке рейтинга WTA.



«Больше всего мне нравятся путешествия, посещение невероятных мест и возможность играть перед тысячами людей на больших аренах. У профессиональных спортсменов здоровая жизнь. Может, это странно, но мне нравится доходить до предела, когда я нервничаю, увлекаюсь или даже немного чего-то боюсь.

Турнир в Майами — особенный для меня, потому что именно здесь я впервые сыграла на соревнованиях WTA. Здесь так много латиноамериканцев, так что я чувствую себя комфортно. Даже когда их только трое, такое ощущение, что на матче присутствует 25 латиноамериканцев, так как они все в игре.

Отношения с Нью-Йорком у меня любовно-ненавистные. Наконец-то мне удалось пройти здесь несколько кругов. Цинциннати стал сюрпризом для меня, так как ранее я не выступала здесь успешно, но провела несколько непростых матчей, которые помогли мне прибавить.

Все любят Индиан-Уэллс. Это невероятно большой турнир, он идеален для нас. Корты, рестораны — всё просто здорово. В Америке прекрасные турниры. Мне очень нравится часть сезона, которую мы проводим здесь», — рассказала Мугуруса в интервью WTA Insider.