Болт, Полманс, де Минор и Джасика вышли в полуфинал плей-офф за WC на AO

В Австралии проходит национальный отбор на первый турнир «Большого шлема» 2018 года — Australian Open. Стали известны полуфиналисты в мужском одиночном разряде.

Алекс Болт в четвертьфинале обыграл Александра Крнокрака со счётом 6:1, 6:3, 6:3. Алекс де Минор оказался сильнее Мэттью Бартона — 6:2, 6:1, 6:2.

Марк Полманс в четырёх партиях обыграл Эндрю Уиттингтона со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:2, а Омар Джасика одолел Кристофера О'Коннелла — 7:6 (7:2), 3:6, 6:1, 4:6, 6:4.

В полуфинале Болт сыграет с Полмансом, а де Минор — с Джасикой.