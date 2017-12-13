Осака рассчитывает в 2018 году взять первый титул WTA в сотрудничестве с Бажиным

Сербский теннисист Саша Бажин, известный тем, что он являлся спарринг-партнёром американки Серены Уильямс и белоруски Виктории Азаренко, после ухода из группы датчанки Каролины Возняцки начнёт 2018 год в команде перспективной 20-летней японки Наоми Осаки.

После 8 лет сотрудничества с Сереной Бажин вынужден был расстаться, получив травму. С Азаренко — из-за травмы теннисистки. А Возняцки увидела в нём тренера, а не спарринг-партнёра, что ей оказалось не нужно.

Осака под руководством бывшего капитана сборной Австралии в Кубке Федерации Дэвида Тейлора, который тренировал Саманту Стосур и Алисию Молик, в спарринге с Бажиным рассчитывает в 2018 году завоевать свой первый титул WTA.

«Тейлор дал мне положительный заряд, потому что я склонна была негативно оценивать свои результаты. Он помог мне с подачей, форхендом и многим другим», — приводит слова Осаки Tennis World USA.