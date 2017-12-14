Конта подала заявку на участие в шоу «Лучший пекарь Британии»

Британская теннисистка Йоханна Конта сообщила, что подала заявку на участие в телевизионном шоу «Лучший пекарь Британии» (The Great British Bake Off).

«Это действительно произошло. По поводу выпечки я не шутила. Пока ответа я не получила, хотя и понимаю, что с моими обязательствами сложно будет рассчитывать на участие в программе. Но если меня возьмут, то я бы с радостью поучаствовала.

Однако, без обид, я бы скорее выиграла турнир «Большого шлема», чем «Лучший пекарь Британии», хотя престиж этих мероприятий схож», — цитирует Конту Press Association Sport.