Надаль получил большой кубок победителя турнира в Барселоне за 10 титулов

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль получил специальный приз от организаторов турнира в Барселоне (Conde de Godo Trophy) за свои достижения на этих соревнованиях — большой кубок победителя турнира, сообщает официальный сайт тура. Уроженец Манакора 10 раз выигрывал эти соревнования. В 2009 году Надаль получил первую копию трофея после пяти титулов, завоёванных в Барселоне.

«Я очень рад получить второй большой трофей в Барселоне, но больше уже не будет», — сказал Надаль.

Фото доступно в «твиттере» ATP.