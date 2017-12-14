ITF объявила о создании комитета «Женщины в спорте»

Международная теннисная федерация объявила о создании комитета «Женщины в спорте» для продвижения идей равных возможностей на корте и за его пределами. Всего в комитетах ITF будут работать 185 человек из 65 стран.

Комитет «Женщины в спорте» будет давать советы и рекомендации совету директоров ITF по продвижению равных возможностей для девушек и женщин в теннисе и лидерстве в спорте.

Главой нового комитета стала член совета ITF, президент Ассоциации тенниса США Катрина Адамс, сообщает официальный сайт ITF.