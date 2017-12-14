Арина Родионова вышла в полуфинал плей-офф за «уайлд-кард» на Australian Open

В Австралии проходит национальный отбор на первый турнир «Большого шлема» 2018 года — Australian Open. Стали известны полуфиналистки в женском одиночном разряде.

В четвертьфинале Арина Родионова (1) победила Оливию Тжандрамулию (8) со счётом 6:3, 0:6, 6:4. Тамми Паттерсон (3) оказалась сильнее Нейкты Бэйнс (5) — 6:3, 4:6, 6:4.

Кимберли Биррелл (4) обыграла Александру Бозович (WC) — 6:4, 6:1, а Дестани Айава (2) победила Зои Хайвс (6) — 6:2, 5:7, 6:0.

В полуфинале Родионова сыграет с Паттерсон, а Биррелл — с Айавой.