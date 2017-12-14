Мугуруса представила своё расписание на первую половину сезона

Вторая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в «твиттере» представила график своих выступлений до июля 2018 года. Уроженка Брисбена начнёт сезон в Брисбене, затем сыграет на Australian Open. В феврале Гарбинье выступит в Дохе и Дубае, в марте — в Индиан-Уэллсе и Майами, в апреле — в Монтеррее.

В грунтовой части сезона Мугуруса сыграет в Штутгарте, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». В травяном сезоне она выступит в Бирмингеме и на Уимблдоне.

Расписание на вторую половину сезона будет опубликовано позднее.