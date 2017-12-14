Канадка Эжени Бушар получила «уайлд-кард» на турнир в Хобарте, который пройдёт с 7 по 13 января 2018 года. Уроженка Уэстмаунта должна была сыграть в квалификации, но организаторы предоставили ей приглашение в основную сетку.

«Я очень рада возможности вернуться в Хобарт в 2018 году и благодарна турниру за предоставление «уайлд-кард». Это станет отличной подготовкой к Australian Open. Надеюсь, я смогу провести много времени на корте, как в 2016 году, когда дошла до финала», — цитирует Бушар пресс-служба турнира.