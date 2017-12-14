Дель Потро: в Австралии очень жарко, поэтому бывает много сенсаций

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился ожиданиями от начала следующего сезона, который он откроет в Окленде. В рейтинге ATP уроженец Тандиля занимает 11-ю строчку.

«Мне всегда нравится далеко проходить по турнирным сеткам, продолжать борьбу в последние дни соревнований. Однако в Австралии очень жарко, поэтому бывает много сенсаций.

Я надеюсь хорошо начать сезон. Его первая половина будет очень важна, чтобы улучшить своё положение в рейтинге. Я бы хотел играть на том же уровне, что и в концовке прошедшего сезона — как на US Open, в Шанхае и Базеле», — цитирует дель Потро ESPN.