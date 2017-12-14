Конта: я рассчитываю на длительное сотрудничество с Джойсом

Британская теннисистка Йоханна Конта выразила надежду на то, что её сотрудничество с тренером Майклом Джойсом будет успешным и длительным.



«Думаю, во второй части сезона я потеряла свой путь. Лучше всего я играю, когда понимаю, в каком направлении нужно двигаться, и вижу улучшения. Хотелось бы думать, что с каждым шагом и новым опытом, который я получаю, я всё больше готова к борьбе за крупнейшие титулы. Работа с Майклом — это шаг в данном направлении.

Он отлично вписывается в мои планы. Я рассчитываю на длительное сотрудничество с ним. У него есть многое, что я могла бы добавить в свою игру», — цитирует Конту официальный сайт тура.